Противник потерял склад боеприпасов к РСЗО "Ураган".

На Донбассе оккупанты попрощались с очередным складом боеприпасов. На этот раз противник потерял склад боеприпасов к РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает Ту "Север" и публикует видео уничтожения вражеского склада.

Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его! – написали наши защитники.

Отмечается, что в очередной раз удачно отработал украинский беспилотник "Валькирия".

Что известно о потерях врага на войне

Россия на войне с Украиной потеряла 35 600 человек личного состава. Страна-агрессор также лишилась 1573 танков, 790 артиллерийских систем, 217 самолетов и 185 вертолетов.

Сегодня утром в ОК "Юг" сообщили, что войска России покинули захваченный еще в феврале остров Змеиный после очередного обстрела ВСУ. Таким образом, Одесская область теперь полностью очищена от оккупантов.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украине до сих пор нужно больше современного западного оружия чтобы снизить угрозу со стороны Российской Федерации.

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