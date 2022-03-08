Наталья Поклонская / скриншот
Украинский бизнесмен Сеяр Куршутов опубликовал в своих соцсетях пост, в котором гарантировал 100 тысяч долларов человеку, которому удастся найти сепаратистку Наталью Поклонскую и доставить ее в отделение СБУ.
"Это не шутка. Сообщите всем херсонцам об этой возможности легкого заработка", - написал бизнесмен.
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Напомним, Наталья Поклонская присоединилась к российским оккупантам в Херсонской области. Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко объявил "сафари", призвав херсонцев задержать Поклонскую.