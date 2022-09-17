База располагалась в Радивоновском заказнике.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил об уничтожении военной базы российских оккупантов в районе Молочного лимана на юге Запорожской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Последствия курения оккупантов в неположенных местах в действии. Сегодня в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана. Настолько мощно курят, что до сих пор идет дым", - отметил мэр.

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Как сообщал УНИАН, количество ликвидированных оккупантов в Украине превысила 54 тысячи. В течение 15 сентября ВСУ устранили 200 врагов. Наши бойцы также превратили в металлолом более 50 единиц техники противника.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении девяти районов сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов, а также трех их опорных пунктов за минувшие сутки. Также поражен тыловой пункт управления оккупантов и две позиции зенитных ракетных комплексов.

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