Также поражен тыловой пункт управления оккупантов и две позиции зенитных ракетных комплексов.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении девяти районов сосредоточения живой силы и техники российских оккупантов, а также трех их опорных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по оккупантах.

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"Подтверждено поражение 9 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, 3 опорных пунктов, тылового пункта управления и 2 позиций зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, количество ликвидированных оккупантов в Украине превысила 54 тысячи. В течение 15 сентября ВСУ устранили 200 врагов. Наши бойцы также превратили в металлолом более 50 единиц техники противника.

В частности, подтверждено значительные потери среди подразделений так называемого "Союза добровольцев Донбасса" российских оккупантов. Раненым представителям батальона этого незаконного вооруженного формирования в России было отказано в оказании медицинской помощи.

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