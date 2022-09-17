Активистам они угрожают принудительным вывозом в "ЛДНР", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь.

В Запорожской области российские оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на временно захваченных территориях Запорожской области "так называемый глава гражданско-военной администрации недавно заявил об усилении "санкций" в отношении патриотически настроенных украинских граждан".

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"Чувствуя движение сопротивления, оккупанты и коллаборанты запугивают людей лишением свободы за оказание поддержки представителям движения сопротивления, а активистам угрожают принудительным вывозом в самопровозглашенных "ЛДНР", где за подобную деятельность предусмотрена смертная казнь", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты все чаще бегут с поля боя и даже "сливают" информацию о своей армии украинским защитникам, потому что боятся партизан.

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