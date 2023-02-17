Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района живой силы противника.

Авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопление оккупантов.

"Авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также один - по позиции зенитно-ракетного комплекса", - сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы противника, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов, а также еще 2 других важных объектах оккупантов.

Видео дня

Потери РФ в Украине: актуальные данные

Напомним, общие боевые потери России в Украине с 24 февраля В 2022 году ориентировочно составляют 140 тысяч 460 человек личного состава.

Также Россия потеряла: танков - 3296, боевых бронированных машин - 6517, артиллерийских систем - 2306, РСЗО - 466; средств ПВО - 239, самолет - 298.

Огромные потери у "Вагнера". В 92-й отдельной механизированной бригаде сообщали, что с начала полномасштабного вторжения оккупанты перебросили в Украину около 40 тысяч боевиков ЧВК "Вагнера". Более 35 тысяч из них уже ликвидировали.

Вас также могут заинтересовать новости: