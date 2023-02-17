За минувшие сутки противник выпустил более 40 типов ракет по территории Украины.
"За прошедшие сутки противник применил 41 ракету различных типов по территории нашей страны, 5 из них, переделанные ЗКР С-300, по Харькову. 16 ракет сбито нашими защитниками. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения", - сообщает Генштаб ВСУ Facebook.
Угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.
Массированная атака России 16 февраля: главные новости
16 февраля россияне ночью снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, вновь пострадавшим объектам критической инфраструктуры.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по украинским городам 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования с нх удалось сбить 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. При этом несколько крылатых ракет Х-22 попали в объекты инфраструктуры.
Позже стало известно, что три вражеские ракеты попали в объект критической инфраструктуры на Львовщине, но никто не пострадал. В свою очередь глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в Кременчуге две вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры.