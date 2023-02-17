Угроза нанесения ударов РФ остается высокой.

За минувшие сутки противник выпустил более 40 типов ракет по территории Украины.

"За прошедшие сутки противник применил 41 ракету различных типов по территории нашей страны, 5 из них, переделанные ЗКР С-300, по Харькову. 16 ракет сбито нашими защитниками. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения", - сообщает Генштаб ВСУ Facebook.

Угроза нанесения ударов Российской Федерацией остается высокой по всей территории Украины.

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Массированная атака России 16 февраля: главные новости

16 февраля россияне ночью снова нанесли массированный ракетный удар по Украине, вновь пострадавшим объектам критической инфраструктуры.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты ударили по украинским городам 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования с нх удалось сбить 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59. При этом несколько крылатых ракет Х-22 попали в объекты инфраструктуры.

Позже стало известно, что три вражеские ракеты попали в объект критической инфраструктуры на Львовщине, но никто не пострадал. В свою очередь глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин рассказал, что в Кременчуге две вражеские ракеты попали в объект инфраструктуры.

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