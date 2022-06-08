Воины 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила эффектно уничтожили российских оккупантов, применив беспилотник.
Видео атаки появилось в Facebook бригады.
На кадрах видно, что позиции российских захватчиков удалось зафиксировать с воздуха. Беспилотник завис над окопами с оккупантами и попал в них гранатометным выстрелом ВОГ.
Оккупанты не ожидали атаки, но успели увидеть боеприпас перед своей ликвидацией. Потери в живой силе уточняются.
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