Процесс "демилитаризации" врага зафиксировали с воздуха.

Украинские артиллеристы мощно ударили по скоплению российской техники на Донбассе.

Видео атаки появилось в сети.

Позиции захватчиков и их броню зафиксировал украинский дрон. С воздуха удалось эффективно корректировать огонь артиллерии.

Воины ударили не только по вражеской технике, но и по домам, которые заняли русские захватчики. Среди уничтоженного: три БТР-82А, Т-72Б, БМП оккупантов. Потери в живой силе уточняются.

Ранее воины 24 омбр имени короля Даниила затрофеили вражескую боевую машину десанта (БМД-4м). Захваченная броня служила оккупантам из 31 отдельной десантно-штурмовой бригады. Именно это подразделение оккупантов совершало свои зверства на Киевщине в начале полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

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