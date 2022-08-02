Противники повредили фермерское хозяйство и уничтожили гостинично-ресторанный комплекс.

В Богодуховском районе Харьковской области в результате обстрела российских оккупантов повреждено фермерское хозяйство.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Прошлой ночью в г. Харькове было спокойно, ударов врага не зафиксировано. Российские оккупанты обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области. Подчеркну: пострадала исключительно гражданская инфраструктура!" - отметил он.

В Чугуевском районе утром оккупанты попали в одно из производств: разрушены здания и мощности.

"Ночью россияне обстреляли с. Циркуны, Харьковского района, поврежден жилой дом. Несколько раз нанесли удары и по Черкасским Тишкам, были попадания по открытым территориям. Оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения", - констатировал Синегубов.

В Богодуховском районе, сообщил он, в результате вражеского обстрела было повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар.

По данным областного центра экстренной медицинской помощи, вызовов в отношении пострадавших в результате российских обстрелов не было.

"На линии соприкосновения продолжаются боевые действия... За прошедшие сутки оккупанты осуществили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементьевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов", - отметил председатель ОВА.

Напомним, утром 1 августа стало известно, что оккупанты снова обстреляли Харьков, в областном центре пострадали два человека, один из пострадавших скончался.

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