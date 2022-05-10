Артиллеристы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого мощно ударили по позициям русских захватчиков.
Видео атаки появилось в Facebook бригады.
"Испепелить врага так, как княжеские драконы-боги войны - высочайшее искусство! Творим ад для рашистских тварей еще на земле. Можем все, везде, всегда", - говорится в сообщении.
Меткие артиллерийские выстрелы воинам удалось зафиксировать с воздуха. На кадрах видно, как техника оккупантов мигом вспыхивает от поражения украинскими снарядами.
Работа украинских артиллеристов
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