Однако из бригад ВСУ показала работу артиллеристов по позициям российских захватчиков.

Артиллеристы 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого мощно ударили по позициям русских захватчиков.

Видео атаки появилось в Facebook бригады.

"Испепелить врага так, как княжеские драконы-боги войны - высочайшее искусство! Творим ад для рашистских тварей еще на земле. Можем все, везде, всегда", - говорится в сообщении.

Меткие артиллерийские выстрелы воинам удалось зафиксировать с воздуха. На кадрах видно, как техника оккупантов мигом вспыхивает от поражения украинскими снарядами.

Как сообщал УНИАН, николаевские десантники уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем.

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