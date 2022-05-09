Николаевские десантники уничтожили российский бронеавтомобиль "Тигр" вместе с экипажем.
Об этом сообщает командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Уничтожена очередная боевая бронированная машина "Тигр" вместе с экипажем", - говорится в сообщении.
Отмечается, что так николаевские десантники "поздравили" российских оккупантов с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Напомним, российские войска рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Сначала враг сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал и гражданские.
Украинские военные давали противнику достойный отпор. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что в украинском государстве по состоянию на 9 мая уже уничтожено около 25 600 противников, 2 тыс. 764 боевых бронированных машин, 1 тыс. 145 танков, 185 реактивных систем залпового огня, 513 артиллерийских систем, 87 средств противовоздушной обороны и 199 самолетов.
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