Задержанный военный говорит, что ехал за танками.

Украинские военнослужащие задержали первого бурята, принявшего участие в российском вторжении в нашу страну в 2022 году.

За кадром мужской голос спрашивает, кто он, на что военный РФ отвечает: "Бурят". На вопрос, боевой ли он, отвечает, что тыловой.

"Вот это боевые буряты наши, ребята! За танками ехали. Будем спасать и отправлять в Бурятию! Оленей надо пасти, оленей!" - сказал ВСУшник.

Напомним, в 2014 году на Донбассе обгорел бурятский танкист. Он служил на контракте в российской армии, в 5 отдельной танковой бригаде (Улан-Удэ), воинская часть № 46108. Был призван 25 ноября 2013 года, в июне 2014 заключил контракт на три года.

По его словам, руководство заявляло, что отправляет солдат на учения, но они прекрасно понимали, что отправляются на Донбасс.

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