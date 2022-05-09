Система Starlink от Маска успешно помогает украинским военным отслеживать и уничтожать врага.

Пресловутый руководитель"Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своей излюбленной манере снова прибег к угрозам – на этот раз против Илона Маска из-за якобы поставок Starlink украинской армии. Ответ не заставил себя ждать.

Об этом сообщает FoxNews.

Основатель SpaceX опубликовал два поста. В первом он высказался в защиту полка "Азов". Термин "нацист", объяснил Маск, означает не то, что под этим понимает Рогозин. Вероятно, это тонкий намек посмотреть в зеркало.

Во втором же Маск ответил на угрозы со стороны Рогозина, иронически написав: "Рогозин разослал это российским СМИ… Если я умру при загадочных обстоятельствах, было приятно вас знать".

Напомним, 26 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой отправить в Украину станции Starlink для доступа к спутниковому интернету. Тот согласился предоставить оборудование на следующий день. А первая партия абонентских ящиков прибыла уже 28 февраля.

Комплексы Starlink предоставляют возможность получать качественный интернет в любых условиях, даже если нет мобильной или фиксированной связи. Как объяснили в Минцифры, это выход в интернет даже в поле, посреди леса и возможность получить качественную быструю интернет-связь.

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