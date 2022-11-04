Сейчас нет того артиллерийского нашествия противника, как это было в апреле.

Воин батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко сообщил, что оккупанты атакуют на Донбассе и пытаются занять серые зоны, но безуспешно.

"Вокруг Авдеевки ведутся тяжелые бои, там сейчас самый напряженный участок донецкого фронта. Это все граничит с населенными пунктами Пески, Водяное, которые являются одной линией, и защищает нас с юга от врага. Марьинка и Курахово являются нашими, а это 15-20 км от Донецка, то есть мы практически ничего не потеряли и держимся", - сказал защитник Украины для "Эспрессо".

Лысенко отметил, что сейчас нет того артиллерийского нашествия противника, как это было в апреле.

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"Враг осуществляет какие-то атаки и пытается занять серые зоны, но никакого успеха россияне здесь не имеют, а временно заняты противником 300 или 50 метров – это смешно. Линия соприкосновения гибкая и живая, соответственно, может двигаться. Главная наша задача - сохранить личный состав, поэтому можем отступить за какое-то кукурузное поле, но потом мы отобьем уже полтора километра благодаря западной артиллерии", - пояснил Лысенко.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

Ранее неоднократно отмечалось, что вблизи Бахмута продолжаются ожесточенные бои на фронте. Однако, по данным и Генштаба ВСУ, и международных военных аналитиков, РФ преувеличивает свои успехи на этом направлении. Оккупантам нужно изобразить победу хоть где-нибудь. ВСУ держат оборону, а 24 октября стало известно, что украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

Известно, что Россия стянула под Бахмут все возможные военные подразделения, которые строят линию обороны, потому что боятся наступления украинских сил. Враг пройти позиции не может, многочисленные потери у оккупантов фиксируются фактически ежедневно.

Ранее в Министерстве обороны Украины обнародовали видео с позиций украинских военных под Бахмутом Донецкой области.