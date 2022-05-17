Артиллерией ДШВ и Сухопутных войск уничтожено русскую батарею ЗРК "Бук".

Воины Десантно-штурмовых войск совместно с другими подразделениями ВС Украины продолжают наносить потери российским оккупантам. Так, украинские военные эффектно уничтожили российский самоходно-зенитный ракетный комплекс "Бук" вместе с обслугой.

На видео показали филигранную работу украинских воинов-артиллеристов 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины, отдельной танковой бригады, реактивной артиллерийской бригады и специалисты Житомирского военного института имени С. П. Королева.

"Очень хорошо горят ЗРК врагов. Зрелище, на которое можно смотреть вечно!",- комментируют видео украинские военные.

"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов нашей Родины! Каждый из оккупантов будет наказан! Совместными усилиями к победе! Слава Украине!"- добавили защитники.

Напомним, ранее украинские силы захватили исправный зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов. Отмечается, что захваченная вражеская техника является пригодной для использования.

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