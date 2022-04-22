Технику взорвали, когда она готовилась открыть огонь по позициям ВСУ.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили танк Т-72 оккупантов, когда тот готовился открыть огонь по позициям украинских защитников. Технику взорвали мастерским выстрелом из миномета.

Об успешных действиях бойцов 128-й бригады написал пресс-центр Генштаба ВСУ на своей официальной странице на Facebook.

"Горит как соломенный бычок: на счету 128 бригады еще один уничтоженный российский танк Т-72. Минометная батарея горно-штурмового батальона "Закарпатского легиона" уничтожила российский танк Т-72, который маневрировал у лесопосадки и готовился открыть огонь по нашим позициям. Цель поражена миной калибра 120 мм", — сообщили в Генштабе.

Попасть в бронированную цель с миномета на дистанции несколько километров очень нелегко. Поэтому воины 128-й бригады продемонстрировали настоящее мастерство. При попадании в танк взорвался его боекомплект и сместилась башня. Весь экипаж боевой машины погиб на месте. На видео с дрона можно заметить последствия меткого выстрела из миномета.

Напомним, сегодня, 22 апреля, Вооруженные силы Украины совершили несколько удачных ударов по вражеской технике. Например, на Харьковщине ВСУ по наводке от пограничников обстреляли позиции оккупантов. В результате удалось уничтожить 3 РСЗО и 1 систему ПВО.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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