Ликвидировать террориста удалось благодаря усилиям разведчиков К-2 54 ОМБр.

Украинские бойцы ликвидировали российского наемника на Донбассе.

Видео опубликовано на странице К2 54 ОМБр в Facebook.

Там отметили, что давно обещали показать видео ликвидации российских наемников, поэтому решили сделать это ко Дню Независимости.

"Так вот, наши очень хорошие друзья, которые на протяжении долгих лет российско-украинской войны бок о бок с разведчиками К-2 отражают агрессию русского мира, умеют очень метко стрелять и фиксировать это. На видео - ликвидация снайпера россиян, который поехал на концерт кобзона", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях стало известно, что украинский снайпер застрелил подполковника Вооруженных сил Российской Федерации на Донбассе. На День независимости Украины его труп доставили в госпиталь Южного военного округа Вооруженных сил РФ в Ростове.

Внимание! Видео содержит сцену насилия!!! (18+)

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Автор: Денис Прядко