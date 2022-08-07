Благодаря меткому выстрелу технику захватчиков разнесло на части.

Украинские воины 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ показали уничтожение российского танка с американского противотанкового комплекса.

Зрелищный выстрел из Javelin удалось зафиксировать на видео.

Благодаря меткому выстрелу технику захватчиков разнесло на части. Еще один российский танк больше не будет разрушать нашу страну.

93 бригада Холодный Яр продолжает уничтожать оккупационные войска в Украине. Вашему вниманию зрелищное видео сегодняшнего выстрела джавелинщина по вражескому танку - говорится в сообщении.

Накануне бойцы 93 бригады "Холодный Яр" показали видео из освобожденного села Дибровное на Харьковщине. Отмечается, что перед уходом рашисты заминировали село противопехотными и противотанковыми минами.

Также "Холоднояровцы" делились кадрами, на которых они поразили позиции оккупантов с самодельного дрона-камикадзе. Самодельное устройство залетел точно в здание, где поселились русские захватчики.

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