За последние недели в регион были переброшены девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек.

Российское командование стянуло 25 тысяч своих военных на юг Украины, из которых 10 тысяч находятся на западном берегу Днепра. Их цель – окружение Николаева.

Об этом сообщает The Times. За последние недели в регион были переброшены девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек.

Издание пишет, что это ответ России на заявления о контрнаступлении и успешное продвижение украинской армии, передвинувших линию фронта за последний месяц примерно на 2 километра от Николаева.

Вместе с тем отмечается, что взятие Николаева необходимо для дальнейшего продвижения на Одессу. Наступление также может быть необходимо РФ, чтобы мосты через Днепр на Херсонщине оказались за пределами досягаемости полученных Украиной систем HIMARS.

РФ массово перебрасывает войска на юг

Об этом ранее сообщала и британская разведка. Есть информация о переброске сил с оккупированных Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и материковой части России через Крымский мост в Крым.

По оценкам Минобороны Великобритании, в ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 км будет на юге.

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