Украинская ПВО сбила три вражеских ракеты, выпущенные по Одесской области.
Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".
Отмечается, что сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по нескольким регионам Украины.
"На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности, Одесская и Кировоградская области. Двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области, к сожалению, есть погибшие и раненые. Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, сбиты силами ПВО", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины сбили три вражеские крылатые ракеты, две из которых направлялись в сторону Винницы, третью – вблизи Киева.
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