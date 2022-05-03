В Кировоградской области есть погибшие и раненые.

Украинская ПВО сбила три вражеских ракеты, выпущенные по Одесской области.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что сегодня враг в очередной раз нанес ракетный удар по нескольким регионам Украины.

"На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности, Одесская и Кировоградская области. Двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области, к сожалению, есть погибшие и раненые. Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, сбиты силами ПВО", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины сбили три вражеские крылатые ракеты, две из которых направлялись в сторону Винницы, третью – вблизи Киева.

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