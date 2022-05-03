Председатель Долинской городской территориальной общины Кировоградской области Евгений Звездовский сообщил о прилете российской ракеты.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Пост опубликован около 30 минут назад.
"Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники", - подчеркнул он.
Напомним, что сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. В городе повреждены электроподстанции, также наблюдаются перебои с работой интернета.
Кроме того, сообщалось, что в Днепре, Киевской и Кировоградской областях прогремели взрывы.
Также ВСУ сбили три вражеские крылатые ракеты, две из которых направлялись в сторону Винницы, третью – вблизи Киева.