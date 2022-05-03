Евгений Звездовский напомнил, что фото с места "прилета" нельзя обнародовать.

Председатель Долинской городской территориальной общины Кировоградской области Евгений Звездовский сообщил о прилете российской ракеты.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Пост опубликован около 30 минут назад.

"Есть прилет ракеты на территории общины! Фото не выставлять! Без паники", - подчеркнул он.

Напомним, что сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по Львову. В городе повреждены электроподстанции, также наблюдаются перебои с работой интернета.

Кроме того, сообщалось, что в Днепре, Киевской и Кировоградской областях прогремели взрывы.

Также ВСУ сбили три вражеские крылатые ракеты, две из которых направлялись в сторону Винницы, третью – вблизи Киева.

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