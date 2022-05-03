Две другие российские ракеты направлялись в сторону Винницы.

Силы противовоздушной обороны Украины сбили три вражеских крылатых ракеты, две из которых направлялись в сторону Винницы, третью – вблизи Киева.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Telegram.

"Обе крылатые ракеты, летевшие на Винницу, сбиты нашими славными военными ПВО", - написал он.

Чуть позже Геращенко добавил сообщение о еще одной сбитой вражеской ракете.

"Еще одну крылатую ракету только что сбила наша ПВО на подлете к Киеву в районе Одесской трассы", - сообщил он.

Напомним, что сегодня во Львове, Днепре, Киевской и Кировоградской областях раздались мощные взрывы.

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