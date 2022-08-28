Подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов.

В результате боев на юге украинская авиация нанесла сокрушительные удары по скоплению вражеской силы и техники.

Об этом говорится в ночном сводке ОК "Пивдень".

Тремя ударами уничтожены два опорных пункта русских войск в Солдатском и Александровке, также – в районе сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Высокополье.

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Подтверждены потери врага в количестве 35 оккупантов.

Также уничтожена гаубица "Мста-Б", САУ "Нона", 9 единиц бронированной и автомобильной техники, два склада боеприпасов в Дудчанах и Давыдовом броде и один полевой пункт боепитания в Воскресенском. Окончательные потери врага доразведываются.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска продолжают наступление на Донбассе. Сегодня вечером Генштаб отчитался об отражении врага на всех направлениях на востоке.

По мнению экспертов Conflict Intelligence Team, Россия начала переброску недавно сформированного третьего армейского корпуса. Движение войск и техники зафиксированы в Ростовской области. На каких направлениях командование планирует задействовать солдат – пока неизвестно.

В течение суток украинские защитники нанесли новые точные удары по инфраструктуре врага на юге. Эксперт Олег Жданов считает, что полное разрушение мостов через Ингулец фактически рассекает Южнобугскую группировку противника на северную и южную компоненту.

Нынешняя осень будет решающей в российско-украинской войне, сказал представитель разведки. Но боевые действия продолжаться и в непогоду – поздней осенью и зимой. В то же время некоторые аналитики допускают, что новый "виток" войны может начаться весной, когда Путин соберет нужное количество живой силы.

ВСУ уже ликвидировали 46 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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