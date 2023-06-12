Артиллеристы же уничтожили пункты управления и радиолокационную станцию врага.

Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага", - сообщается в утренней сводке Генштаба.

По данным ведомства, противник 11 июня нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

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Как ранее сообщал УНИАН, вечером 11 июня в Минобороны официально подтвердили освобождение двух населенных пунктов Донецкой области - Макаровки и Благодатного. Позже бойцы ВСУ заявили о деоккупации Нескучного. Известно, что населенные пункты расположены на границе с Запорожской областью.

По словам экспертов, Россия в срочном порядке перебрасывает войска из Белгородской области на Запорожское направление фронта в Украине.

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