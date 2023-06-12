Авиация Вооруженных сил Украины за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили 2 пункта управления, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию врага", - сообщается в утренней сводке Генштаба.
По данным ведомства, противник 11 июня нанес 1 ракетный и 36 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Сейчас вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.
Война в Украине - последние новости
Как ранее сообщал УНИАН, вечером 11 июня в Минобороны официально подтвердили освобождение двух населенных пунктов Донецкой области - Макаровки и Благодатного. Позже бойцы ВСУ заявили о деоккупации Нескучного. Известно, что населенные пункты расположены на границе с Запорожской областью.
По словам экспертов, Россия в срочном порядке перебрасывает войска из Белгородской области на Запорожское направление фронта в Украине.