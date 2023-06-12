В РФ утверждают, что это была "серая" зона.

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных операций достигли успехов и освободили ряд населенных пунктов. В России пытаются преуменьшить значение потери контроля над ними и факта прорыва собственных линий обороны.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны в новом отчете. Отмечается, что сейчас ВСУ продвинулись сразу на трех участках фронта.

Геолокационные кадры и российские источники подтверждают, что Силы обороны освободили несколько населенных пунктов во время наземных атак на юг, юго-запад и юго-восток от Великой Новоселки в западной части Донецкой области.

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По данным российских источников, украинские защитники продолжили наступление юго-западнее Орехова в Запорожской области и достигли там успехов. Кроме того, украинские силы визуально подтвердили наступление в западной части Донецкой области и Запорожской области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что ВСУ продвинулись на 300-1500 метров на юге страны. Она и ряд источников с обеих сторон сообщили, что в период с 10 по 11 июня бойцы Сил обороны добились успехов к югу от Великой Новоселки, в том числе освободили Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.

Как оправдываются россияне

Некоторые российские источники утверждали, что бои продолжаются в "серой зоне" или спорных районах, или что ВСУ действуют в районах, которые войска РФ "не полностью оккупировали" до украинских атак в южных регионах.

По мнению аналитиков, россияне называют территориальное продвижение ВСУ через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы умалить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинскими войсками оборонительных рубежей оккупантов, говорится в отчете аналитиков.

Также в ISW отмечают, что ВСУ освободили несколько населенных пунктов, но "говорить об украинском "прорыве" пока преждевременно".

Война в Украине - новости с фронта

На этой неделе западные СМИ писали, что Украина начала контрнаступление на Запорожском направлении. В Минобороны Украины отметили только, что оккупанты здесь перешли к "к активной обороне".

11 июня в ведомстве сообщили о деоккупации Благодатного и Макаровки в Донецкой области, а также успехи Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении.

На Бахмутском направлении, как сообщал спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, также есть продвижение со стороны украинских войск.

Военные уже раскрыли некоторые подробности освобождения Благодатного от российских интервентов.

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