Технику вражеской противовоздушной обороны захватила группа Сил специальных операций Украины.

Украинские силы захватили исправный зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о боевом пункте управления комплекса БУК М1 и зенитно-ракетном комплексе БУК М2", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что захваченная вражеская техника является пригодной для использования.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы захватили мощную радиолокационную станцию российских оккупантов, которая является важнейшей составляющей мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ.

Вас также могут заинтересовать новости: