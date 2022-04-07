фото Командования Сил Специальных Операций ВСУ

Украинские силы захватили исправный зенитно-ракетный комплекс "Бук" российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Несколько единиц техники вражеской ПВО захватила группа ССО Украины во время проведения специальных действий. В частности, речь идет о боевом пункте управления комплекса БУК М1 и зенитно-ракетном комплексе БУК М2", - говорится в сообщении командования.

Отмечается, что захваченная вражеская техника является пригодной для использования.

фото Командования Сил Специальных Операций ВС Украины
фото Командования Сил Специальных Операций ВС Украины
фото Командования Сил Специальных Операций ВС Украины

Ранее сообщалось, что украинские бойцы захватили мощную радиолокационную станцию российских оккупантов, которая является важнейшей составляющей мобильного зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ.

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