Министр обороны Украины считает, что в Альянсе уже внутренне готовы, что Украина станет членом НАТО.

Министр обороны Украины Алексей Резников убежден, что после победы Украины в войне, которую развязала Россия, между странами-членами Организации Североатлантического договора (НАТО) будет консенсус относительно вступления Украины в Альянс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Резников сказал во время выступления на мероприятии "Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины", отвечая на вопрос, насколько реалистично он оценивает шансы Украины на вступление в НАТО.

"Откровенно скажу, мое ощущение, что они готовы внутренне, что мы станем членами Альянса. Единственное, что до завершения этой войны они этого не сделают, потому что у них не будет единого безусловного голосования. Там должно быть 100% голосование. Право вето есть у каждой страны, и даже у тех, которые пока что сегодня еще под влиянием России. Та же самая Венгрия", - сказал Резников.

Видео дня

"Но я убежден, что после победы, когда станет понятно, что эта война закончена нашей победой, и дальше будут темы переговоров о контрибуции и репарации, привлечения россиян к ответственности в Международном уголовном суде - я думаю, что тогда такое голосование будет абсолютно возможным и реалистичным", - подчеркнул Резников.

Министр привел для примера слова министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрена: "Я знаю, что вам надо одержать эту победу именно для того, чтобы, в том числе, мы могли свободными руками голосовать"за". Поэтому я вам очень желаю этой победы".

Украина и НАТО

Как сообщал УНИАН, 24 мая генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг сказал, что в Альянсе существуют разные взгляды относительно будущего вступления Украины в НАТО, а принятие такого решения требует консенсуса среди всех союзников. Столтенберг подчеркнул, что на повестке дня нет такой возможности, чтобы Украина стала членом НАТО во время войны с Россией.

О невозможности вступления Украины в НАТО во время войны заявляли и отдельные члены Альянса, в частности Германия и США.

В то же время президент Зеленский настаивает на том, что Украина должна получить гарантии безопасности еще до вступления в Альянс.

На саммите НАТО в Вильнюсе в июле должны согласовать многолетнюю программу, чтобы помочь Украине избавиться от советских доктрин, стандартов и оснащения.

Вас также могут заинтересовать новости: