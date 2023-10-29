Один вариант такой системы совмещает пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow.

Вскоре на вооружении ВСУ появятся гибридные системы противовоздушной обороны (ПВО), созданные украинскими и американскими инженерами на базе западного и советского вооружения.

Как пишет The New York Times, американские официальные лица называют эту программу FrankenSAM.

"С приближением зимы Украина отчаянно нуждается в усилении средств противовоздушной обороны, чтобы защитить электросети от ударов России, которые могут погрузить страну в ледяную тьму", - говорится в публикации.

Данные гибридные системы, которые объединяют в себе передовое западное оружие с вооружением советской эпохи, создавались с целью удовлетворить этот спрос.

Программа FrankenSAM - что известно

Отмечается, что один вариант гибридной системы ПВО совмещает пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow, а другой - советские радары и ракеты Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ нынешней осенью.

"ЗРК FrankenSAM поспособствуют заполнению критических брешей в противовоздушной обороне Украины, и это самая важная задача, с которой Украина сталкивается сегодня", - отметила заместитель помощника министра обороны США по политике в отношении России, Украины и Евразии Лаура Купер.

Программа FrankenSAM стартовала в конце прошлого года, когда украинские официальные лица обратились к союзникам с просьбой помочь им найти ракеты примерно для 60 пусковых установок "Бук" советской эпохи и радаров, которые простаивали в арсенале Киева. Понимая, что Западу будет сложно получить произведенные в России боеприпасы для систем "Бук", Украина предложила переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО.

Усиление ПВО Украины - актуальное

Напомним, на днях сообщалось, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него, в частности, вошел еще один, уже третий, зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны среднего радиуса IRIS-T.

До этого стало известно, что в Украине специалисты переоборудовали полученные от США управляемые ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты "земля-воздух".

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