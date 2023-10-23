В украинской ПВО все равно остаются пробелы.

В этом осенне-зимнем сезоне российские оккупанты, вероятно, снова будут обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины. На это указывают данные украинской и иностранных разведок.

Как пишет "РБК-Украина", атаки могут начаться уже в ближайшие недели. Украина нуждается как можно больше систем ПВО, но их все равно будет недостаточно, чтобы закрыть все слепые зоны.

"То, что нам передали, не может пока заменить количественно те С-300 или Буки, которые у нас есть. Вычисления по состоянию на 2016 год показывали, что для нас слишком мало даже 60 дивизионов ЗРК. Даже с таким перекрытием у нас оставались слепые зоны. То есть даже если моделировать, что нам передали NASAMS и Iris-T в количестве эквивалентном, чтобы заменить имеющиеся у нас С-300, слепые зоны у нас останутся все равно. Поэтому нам надо всего как можно больше, и этого все равно будет недостаточно", — пояснил эксперт Defense Express Иван Киричевский.

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В связи с этой проблемой, в Украине создали мобильные огневые группы. Они защищают населенные пункты от атак дронов-камикадзе. Однако Киричевский отмечает, что в украинской ПВО все равно остаются пробелы. Несмотря на прирост в качественных показателях, комплексов до сих пор недостаточно по количеству.

Россия в течение месяца накапливала ракеты, прежде всего типов "Калибр" и Х-101. За 30 дней страна-агрессорка способна выпускать до 120 ракет различных типов с дальностью более 500 километров. Также захватчики нарастили производство баллистических ракет и начали производить аналоги иранских Shahed.

"Украина сможет справиться с тем вызовом, который, вероятно, бросят россияне. Но точно нельзя гарантировать, что наша ПВО отобьет все 100% ударов. И на самом деле на это не была бы способна ни одна из стран мира, если бы ей пришлось столкнуться с такой интенсивностью ракетных и дроновых атак", — отмечается в сообщении.

ПВО для Украины

В связи с опасностью Украина просит у партнеров даты ПВО "в аренду" - для эксплуатации в зимний период, чтобы отразить атаки РФ на свои города. Позже в Воздушных силах ВСУ подтвердили информацию о "временных" ПВО.

Впоследствии стало известно, что Британия передаст Украине свое ПВО Террахок Паладин.

С тем Пентагон собирает части в ПВО для Украины со всего мира.

Украинские чиновники, ответственные за энергетическую отрасль, в общении с журналистами на условиях анонимности не скрывают своей озабоченности из-за возможного повторение российских ударов по электростанциям этой осенью и зимой. Некоторые даже ожидают, что на этот раз ситуация будет даже хуже, чем в прошлом году.

Сейчас украинские электростанции дополнительно защищены песчаными "бастионами", которые должны защитить оборудование от обломков ракет. Часть запасных трансформаторов Украина хранит на территории Польши и Румынии, чтобы они были в безопасности до момента, когда возникнет потребность в них.

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