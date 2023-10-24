Это один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники, в используемое оружие.

В Украине специалисты переоборудовали полученные от США управляемые ракеты класса "воздух - воздух" AIM-9M Sidewinder для истребителей F-16 в ракеты "земля - воздух".

"Эти ракеты [AIM-9] были выведены из строя и переделаны для запуска с земли, для нужд ПВО", - приводит издание Financial Times заявление украинского чиновника.

Отмечается, что это один из примеров переоборудования, казалось, уже ненужной техники, в используемое оружие.

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"У нас есть согласованное решение: мы берем что-то устаревшее и делаем что-то другое", - добавил чиновник.

Это важно, учитывая, что Россия продолжает наносить удары по городам, находящимся далеко от линии фронта. Своего рода это самодельная ПВО, говорит высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, эти переделанные снаряды помогут "пережить зиму", когда Россия начнет бомбить энергетическую инфраструктуру Украины. Однако это не является долгосрочным решением.

По информации издания, приоритетной задачей сейчас является подписание соглашений о совместных предприятиях с европейскими и американскими оборонными компаниями. Некоторые ведущие украинские бизнесмены считают, что правительству следовало бы быстрее переключиться на приоритетные закупки вооружений внутри страны.

Усиление ПВО в Украине - детали

Компоненты для оборонных систем, в частности противовоздушной обороны, которые собирает Пентагон для Украины, поступают из разных стран мира.

Как пишет издание Associated Press со ссылкой на источник в Пентагоне, США смогли создать новую ракетную установку из радаров и других частей, предоставленных партнерами. Система сможет запускать ракеты AIM-9M Sidewinder, которые США включили в крайний пакет помощь Киеву.

Американские инженеры в сотрудничестве с украинскими модифицировали пусковую установку противовоздушной обороны "Бук" советских времен, чтобы она могла запускать ракеты RIM-7, которых в США много. У Украины есть системы "Бук", но количество ракет для них уменьшается.

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