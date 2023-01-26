Черта, которая раньше не позволяла западным странам передавать Киеву оружие, постоянно сдвигается, так что поставки западной авиации являются лишь вопросом времени, говорят дипломаты.

Украинские власти вслед за поставками боевых танков требуют поставки и западных истребителей, и могут их получить, рассчитывая в этом вопросе на поддержку стран Балтии.

"Следующим шагом станут истребители", - цитирует издание Politico дипломата из одной из стран северной Европы, после того как Германия заявила о поставке Украине танков Leopard, а США объявили об отправке в Украину 31 танка Abrams.

По словам собеседников Politico, этот вопрос является еще более спорным, чем обсуждение поставок западных танков в Украину, из-за опасений эскалации конфликта в Украине. Тем не менее, вероятность получения западной авиации существует. Беседы с более чем полудюжиной западных военных чиновников и дипломатов подтверждают, что внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей уже ведутся, инициированные украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии.

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По словам одного из дипломатов, с которым общались журналисты, Вашингтон сообщил Киеву, что поставка самолетов "на данный момент невозможна". Как отметил собеседник Politico:

"Это красная черта, но прошлым летом красной чертой были комплекты HIMARS, и эта черта сдвинулась. Потом были боевые танки - и опять она сдвинулась"

Другой дипломат, представитель одной из европейских держав, подчеркнул, что скорость поставок западного оружия в Украину увеличивается, добавив, что обсуждение передачи Киеву истребителей может состояться совсем скоро:

"Истребители сегодня совершенно немыслимы. Но мы можем обсудить это через две-три недели"

Тему поставок западных истребителей в Украину поднял министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра, заявивший в парламенте, что правительство Нидерландов хотело бы поставить истребители F-16, если их запросит Киев.

"Мы открыты, у нас нет табу", - сказал он.

Европейские союзники Украины предвидят, что конфликт с РФ может продлиться еще три-пять лет или дольше, и есть опасения, что Запад близок к пределу того, что может быть предоставлено, не вызывая резкой реакции Москвы.

"Многие страны на Западе считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, которую они просили у нас на первом этапе войны, то была бы сильная российская реакция, в том числе ядерная. Можно назвать это процессом привыкания [Путина]", - сказал дипломат.

Сейчас стратегия представляет собой медленную, но неуклонно возрастающую тенденцию поддержки Запада, от противотанковых Javelin и переносных систем ПВО, таких как "Стингеры", до HIMARS, а в последнее время - ракет "земля-воздух" Patriot, танков и бронетехники.

Таким образом, поставка самолетов является "лишь вопросом времени", предсказал тот же дипломат.

Поставки боевых танков Украине

25 января стало известно, что США решили передать Украине 31 танк Abrams. Таким образом, США присоединились к Германии, правительство которой официально согласовало передачу Украине 14 единиц танков Leopard 2 и разрешило реэкспорт этих машин другим странам.

Также существует вероятность, что Украина получит от Франции танки Leclerc собственного производства. Кроме того, Швеция выразила готовность поделиться своими танками Stridsvagn 122.