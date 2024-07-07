В первые месяцы войны несколько сотен человек смогли уйти на фронт, поскольку их дела еще не были переданы в суд.

С середины мая Украина начала мобилизацию заключенных, в рамках которой около 3 тыс. мужчин были досрочно освобождены, "чтобы участвовать непосредственно в защите страны".

Но, как пишет "Немецкая волна", освобожденные на самом деле не свободны. Сразу после выхода из тюрьмы их сначала доставляют в военкомат под присмотром сотрудников Национальной гвардии, где они подписывают контракт с ВСУ. Оттуда их везут на военные полигоны.

Издание отметило, что многие из этих мужчин хотели воевать еще с начала полномасштабного вторжения и обращались к директорам тюрем, законодателям и правозащитникам с просьбой предоставить им такое право. Но людям, получившим тюремное заключение или условное наказание, было запрещено служить в ВСУ.

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В первые месяцы войны несколько сотен человек смогли уйти на фронт, поскольку их дела еще не были переданы в суд. А потом мобилизация заключенных закончилась и не проводилась до недавнего времени.

Более чем через два года войны, власти Украины заговорили о намерении изменить закон и разрешить мобилизацию заключенных.

После дебатов законодатели согласились не принимать в армию никого, кто был осужден за преступления против национальной безопасности, терроризм, умышленное убийство двух и более человек, нападение на полицию или военнослужащих, вождение в нетрезвом виде, повлекшее смерть, сексуальное насилие. или особо тяжкие коррупционные правонарушения.

Заключенных, которых можно мобилизовать, посещают кадровики, прикрепленные к украинским бригадам. Они неоднократно говорили, что между их визитами и мобилизацией, проводимой в российских тюрьмах, есть принципиальная разница. Их целью было не забрать заключенных на войну, а найти добровольцев.

Командир батальона 3-й штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук рассказал журналистам издания, что эмоционально-психологическое состояние будущих солдат, их готовность и мотивация идти на войну важнее груза прошлых преступлений. "Мы одно из немногих подразделений, которые знают, как обращаться с заключенными. Мы знаем их психику", - сказал он.

"Люди, которых мы встречаем в тюрьме, хотят однажды сказать своим детям, что они не сидели в тюрьме во время войны, а защищали нашу страну", - добавил он.

В5-й штурмовой бригаде, в ближайшие несколько месяцев будет создан батальон из бывших заключенных численностью 600-800 человек, возможно, даже с командиром из их рядов. "Существует крайняя нехватка, и нам придется немного подождать людей, мобилизованных по призывным пунктам. Теперь мы можем восполнить некоторые пробелы таким образом", - сказал заместитель командира бригады, представившийся по имени Владислав.

Несмотря на то, что он является бывшим государственным прокурором, он не считает завербованных из тюрем мужчин преступниками, желающими избежать наказания. "Мы работаем с теми, кто мотивирован выполнять свой долг", - сказал Владислав. В то же время ему понятно, что существует высокий риск побега бывших узников из воинской части. Именно поэтому он хочет отправить будущий батальон на такой сложный участок фронта, что им "не удастся легко уйти даже на бронетехнике".

По оценкам Министерства юстиции, около 20 тыс. заключенных потенциально могут иметь право идти на войну. При этом в Минюсте допустили, что в будущем некоторые ограничения на вербовку заключенных, осужденных за другие преступления, могут быть сняты, а также что закон также может быть расширен, чтобы охватить и женщин-заключенных.

Мобилизация в Украине

Украина вербует осужденных, предлагая освобождение в обмен на окопы. Несколько сотен желающих уже воспользовались этим бартером.

"Можно покончить с этим и начать новую жизнь. Главное - ваша воля, ведь вы идете защищать Родину. Вы не добьетесь успеха на 50%, вы должны отдать себя на 100%, даже на 150%", - сказал вербовщик, член добровольческого десантно-штурмового батальона.

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