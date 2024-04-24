Пока что оккупанты застряли в районе Очеретино.

В эти выходные 47-я механизированная бригада отступала от линии фронта к востоку от села Очеретино на Авдеевском направлении, а оккупанты атаковали и почти прорвались через украинские позиции на полосу незащищенной местности.

Место 47-й механизированной бригады на линии фронта должна была занять 115-я механизированная бригада ВСУ. Но этого не произошло. По словам командира роты 47-й мехбригады Николая Мельника, "некоторые части просто отвалились", - пишет Forbes. Российские разведчики и операторы дронов, наблюдающие за позициями, которые занимала 47-я механизированная бригада, ожидали обнаружить в тех же траншеях войска 115-й механизированной бригады. "Вместо этого они нашли... никого", - пишет издание.

Для 30-й мотострелковой бригады российской армии это был шанс проехать по железнодорожным путям, идущим на запад от Авдеевки, и захватить узкий выступ, который на карте выглядит как нож, врезающийся в украинскую линию обороны, но она застряла на полпути к Очеретино. Прорыв россиян мог бы разрушить украинскую линию к западу от Авдеевки и вынудить десятки тысяч украинских военных отступать из Донецкой области.

Видео дня

Единственная причина, по которой оккупанты не продвинулись глубже в украинский тыл в эти выходные, заключается в том, что отступающая 47-я механизированная бригада развернулась и снова присоединилась к бою. "47-я механизированная бригада снова в деле", - сказал Мельник.

"В течение последних нескольких дней россияне немного расширили свой выступ, но не продвинулись. На данный момент катастрофа для Украины предотвращена", - написало издание.

Но битва все еще продолжается. Если оккупанты смогут перебросить резервы на выступ, они, возможно, смогут расширить наступление. Издание отметило, что 90-я гвардейская танковая дивизия российской армии находится неподалеку и в настоящее время не воюет. Если дивизия сможет усилить выступ, это может осложнить любую украинскую контратаку. В худшем для Украины сценарии танковая дивизия сможет заставить 47-ю механизированную бригаду отступить.

Хорошей новостью для ВСУ является то, что они собираются получить много боеприпасов и большую новую партию М-2 для 47-й механизированной бригады.

"Российские войска, по всей видимости, стремятся осуществить широкий прорыв позиций ВСУ к северо-западу от Авдеевки, - отметил Институт по изучению войны, - но их способность сделать это будет притуплена прибытием западной помощи".

Ситуация в районе Очеретино

Ситуация в районе поселка Очеретино на Авдеевском направлении сложная, враг зашел в южную часть населенного пункта. Как сказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, ВСУ сейчас выбивают оттуда оккупантов. По словам Волошина, оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения, в том числе и химические отравляющие вещества, и пытаются закрепиться в южной части Очеретино.

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