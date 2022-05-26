Продавцов также попросили получать разрешение от властей на любой экспорт сахара в период с 1 июня по 31 октября.

После недавнего запрета на экспорт пшеницы Индия решила ограничить продажу сахара на международных рынках.

В среду, 25 мая, правительство Индии заявило, что ограничит экспорт сахара до 10 миллионов тонн на маркетинговый сезон, который продлится до сентября, чтобы держать цены под контролем, пишет CNN.

Продавцов также попросили получать "конкретное разрешение" от властей на любой экспорт сахара в период с 1 июня по 31 октября.

Отмечается, что Индия является крупнейшим в мире производителем сахара и вторым по величине экспортером после Бразилии. Правительство Нарендры Моди заявило, что необходимо принять меры для поддержания запасов сахара в стране после "беспрецедентного роста экспорта" в прошлом году и в текущем сезоне.

Переход к ограничению экспорта происходит на фоне роста в апреле годовой розничной инфляцией в третьей по величине экономике Азии до 7,8% - самого высокого уровня почти за восемь лет.

Это также является еще одним признаком растущего продовольственного протекционизма во всем мире, поскольку крупные производители ограничивают экспорт сельскохозяйственной продукции.

В текущем маркетинговом году, который длится с октября 2021 года по сентябрь 2022 года, индийские сахарные заводы уже подписали контракты на экспорт около 9 миллионов тонн. По данным правительства, за предыдущий 12-месячный период страна отгрузила за границу 7 миллионов тонн, что стало самым высоким показателем за последние годы.

Фьючерсы на белый сахар торговались на 1% выше по цене 556,50 долларов за метрическую тонну в среду в Лондоне. Они выросли на 13% с начала января и примерно на 26% выше, чем в это же время в прошлом году.

Всемирный банк заявил в прошлом месяце, что вторжение России в Украину вызвало исторический шок на товарных рынках, который будет поддерживать высокие мировые цены до конца 2024 года. Ожидается, что в этом году цены на продовольствие вырастут на 22,9% из-за роста цен на пшеницу на 40%.

Ограничение экспорта на другую продукцию

Ранее на этой неделе Малайзия приняла решение ограничить экспорт курятины своим соседям, заявив, что "приоритетом правительства является наш собственный народ".

А всего за несколько дней до этого Индия запретила экспорт пшеницы, поскольку опасная для жизни жара сдерживает производство и подталкивает местные цены к рекордно высокому уровню. Страна является вторым по величине производителем пшеницы в мире после Китая, но не крупнейшим экспортером этого товара.

Выступая во вторник на Всемирном экономическом форуме в Давосе, министр торговли Индии Пиюш Гоял заявил, что "наше экспортное регулирование не должно влиять на мировые рынки".

"Мы по-прежнему разрешаем экспорт в уязвимые страны и соседние страны", - добавил он.

Несмотря на эти заверения, ограничения Индии подчеркивают хрупкость глобальной продовольственной ситуации. Покупатели со всего мира надеялись, что поставки индийской пшеницы помогут заполнить брешь, созданную войной в Европе, которая ударила по жизненно важным поставкам экспортной сельскохозяйственной продукции.

В то же время на прошлой неделе Индонезия заявила, что снимет запрет на экспорт пальмового масла, введенный в апреле. Страна Юго-Восточной Азии является его крупнейшим в мире производителем.

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