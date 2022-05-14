Власти выразили озабоченность по поводу вероятной тенденции на следующие несколько месяцев из-за затянувшейся российско-украинской войны.

Правительство Индии ограничило экспорт пшеницы, поместив его в категорию "запрещенных".

В приказе, изданном поздно вечером в пятницу, 13 мая, министерство торговли заявило, что это делается для обеспечения общей продовольственной безопасности страны и удовлетворения потребностей соседних, а также уязвимых стран, пишет The Times of India.

Отмечается, что в четверг перед комитетом министров во главе с министром внутренних дел Амит Шахом был поставлен вопрос о запасах пшеницы для удовлетворения требований в соответствии с законом о продовольственной безопасности и другими схемами социального обеспечения. Власти выразили озабоченность по поводу нынешних темпов экспорта пшеницы в другие страны и вероятной тенденции на следующие несколько месяцев из-за затянувшейся российско-украинской войны.

Так, экспорт пшеницы будет разрешен только в случае поставок, по которым уже "был выдан безотзывный аккредитив".

Кроме того, экспорт может осуществляться на основании разрешения, предоставленного правительством Индии другим странам для удовлетворения их потребностей в продовольственной безопасности, и на основании запроса их правительств.

Угроза голода в мире

Как сообщал УНИАН, война окончательно обрушила экспорт зерновых из Украины. Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта зерновых в шесть раз.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные ранее десятилетиями.

УНИАН разбирался, как война против Украины повлияет на продовольственную безопасность мира.

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