"Это позволит нам с вами эффективно разрушать врага, его систему радаров, ослеплять по сути врага, что даст нам возможность потом получить преимущество для контрнаступления", - сказал глава Минобороны.

ВСУ вызывают доверие у союзников, а потому вскоре будут поставки нового вооружения, которого еще партнеры не передавали Украине, в частности специальные противорадарные ракеты.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников.

"На основании этого уровня доверия нам будут продолжать давать помощь. И вы точно видели: объявлен пакет, если я не ошибаюсь, на 270 млн долларов с подписью президента Соединенных штатов о том, что мы получим дополнительно еще четыре HIMARS, мы получим специальные противорадарные ракеты, которых раньше у нас было. Это позволит нам с вами эффективно разрушать врага, его систему радаров, ослеплять по сути врага, что даст нам возможность потом получить преимущество для контрнаступления", - сказал глава Минобороны.

Ранее Резников высказался о вручении повесток украинцам.

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