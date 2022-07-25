Также Резников признал, что отдельные центры комплектации "ведут себя по старому формату" и раздают повестки в качестве наказания.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал вручение повесток военнообязанным лицам призывного возраста.

"Проблем с мобилизацией нет. Я постоянно общаюсь с Генеральным штабом, главнокомандующим Вооруженных Сил, начальником Генштаба. У нас по большому счету заполнены все необходимые позиции. Если сегодня происходит мобилизация – это по определенным особым специальностям", - сказал он в эфире общенационального телемарафона.

Для примера Резников упомянул воинов ВСУ, которые проходят учебно-тренировочные сборы в Великобритании:

"Для таких командировок могут готовиться специалисты, желательно со знанием английского языка. Но сказать, что у нас массово провал по мобилизации - такого нет".

Глава Минобороны добавил:

"Когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. Некоторые люди вынужденно переехали, сменили место пребывания и не стали на учет. Поэтому вручение повесток мужчинам призывного возраста означает, что они должны прийти в местный орган центра комплектации и проверить – он на учете, в резерве? Потому что не все встали на учет. Вот эти вручения - это в первую очередь наведение порядка".

Затем Резников признал, что отдельные центры комплектации "ведут себя по старому формату" и раздают повестки в качестве наказания. Глава Минобороны осуждает такой подход, потому что это дискредитирует отечественную армию.

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