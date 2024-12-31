В Киеве и области работает ППО.

Утром 31 декабря по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракетных ударов.

Впоследствии в Сумской ОГА сообщили, что враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Шосткинской общины, последствия атаки россиян уточняются.

Также российские захватчики атаковали Киев и область баллистическими ракетами.

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В КГВА сообщили о работе ПВО в столице. Также там призвали находиться в укрытиях до конца тревоги.

Отметим, что это уже вторая такая российских захватчиков по столице с начала суток. Так, в 03:00 Воздушные силы Украины сообщили об угрозе баллистики с северо-востока. А уже вскоре в сторону столицы запустили скоростные цели. О работе ПВО в Киеве сообщал мэр Виталий Кличко.

Обновлено 8.15. Воздушные силы сообщили о ракете в направлении Шостки Сумской области, СМИ сообщают о ряде взрывов.

Обновлено 8.15. В КГВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком р-не столицы. Обломки упали на кровлю частного здания, информация еще проверяется. Отмечается, что пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших пока не поступало.