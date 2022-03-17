России предлагают "проявить уважение к своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы забирать их из Украины".

Украина обратилась к председателю Международного комитета Красного Креста по поводу организации переговоров с Россией по вывозу из Украины более 14 тысяч тел оккупантов.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук на брифинге.

"Сегодня состоялась встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером. Во время этой встречи мы подняли вопрос о необходимости организации сбора и идентификации тел погибших военных сил оккупанта. Мы обратили внимание Красного Креста, что Россия до сих пор не обратилась с просьбой о выдаче тел и останков своих погибших, количество которых уже давно превысило 14 тысяч", - сказала она.

Верещук отметила, что украинская сторона обратилась к Маурера с тем, чтобы он предложил России "проявить уважение к своим погибших солдат и начать переговоры, чтобы забирать их из Украины".

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский сообщил, что Международный комитет Красного Креста запрещает использовать свою эмблему на наших автомобилях, которые выполняют гуманитарные миссии.

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