Эксперт отметил необходимость получения Украиной средств ПВО и артиллерии.

Украинским военнослужащим для деблокирования Мариуполя и освобождения от российских оккупантов Херсона требуются определенные виды вооружения, которые она запрашивает у партнеров.

Об этом заявил бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан в интервью сайту ТСН.

"Я думаю, что Украина просит помощи в определенных видах оружия, которые, по ее мнению, дадут ей наилучшую возможность победить российские силы как на востоке, так и на юге. Они включают часть оружия, недавно переданную США и НАТО. Важнейшим, по моему мнению, будут системы ПВО, такие как С-300 или другие типы такого оружия, которые смогут сбивать не только российские самолеты, но и некоторые ракеты и крылатые ракеты", - подчеркнул он.

По словам эксперта, также для предстоящих боев ВСУ нуждаются в артиллерийских системах и контрбатарейных радарах, которые позволят им знать направление наступления артиллерии.

"Эти вещи будут очень важны в этой борьбе на востоке Украины и, конечно, за Херсон", - добавил он.

"Причина, почему я упомянул системы ПВО и артиллерию – это то, что просит Украина. Это то, что некоторые страны имеют и могут предоставить, но это также вещи, которые очень трудно получить в тех количествах, которые нужны Украине, поэтому я сказал, что думаю, что есть гораздо более важные вещи. США, например, имеют только системы ПВО и радары Patriot и всего батальонов в собственном пользовании. Поэтому США реально не могут предоставить Patriot Украине", - говорит генерал.

Как известно, полномасштабное российское вторжение в Украину началось рано утром 24 февраля. 18 апреля оккупанты начали новую фазу войны, попытавшись пойти в наступление на востоке страны.