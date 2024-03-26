Также сообщается, что Starlink начала активнее использовать российская сторона.

Украинские бойцы заявляют, что имеют проблемы с подключением к жизненно важному интернет-сервису Starlink, принадлежащему Илону Маску и используемому в частности для управления ударными БПЛА. Об этом сообщает CNN.

Один операторов в Запорожской области, который попросил называть его Михаилом, рассказал изданию, что проблемы наблюдаются последние три недели. "Мы начали замечать плохое качество связи", - сказал он.

"Он постоянно ломается, его надо перезагружать, чтобы он начал нормально работать. Но вскоре скорость начинает снижаться и связь снова рвется. Это приносит достаточно неприятные осложнения", - добавил собеседник. По его мнению, одним из негативных факторов может быть неблагоприятная погода.

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По словам другого бойца, который является оператором БПЛА в Запорожской области, трудности со Starlink дали о себе знать в январе.

"Перед Новым годом скорость была намного выше, - говорит военный из 65-й мехбригады по имени Антон. - Сейчас она (уменьшилась) на 50%".

Starlink попадает не в те руки

Также CNN обращает внимание на то, что Starlink начала активно использовать российская сторона. "Они не могут использовать Starlink в глубине России, но вблизи линии фронта, на дистанции от 30 до 50 километров, это действительно возможно", - заявил ранее один из украинских бойцов.

Эксперты считают, что заблокировать терминалы Starlink можно только по данным геолокации. Но поскольку украинские и российские терминалы находятся на относительно малом расстоянии друг от друга, то попытка заблокировать часть из них может привести к блокировке других.

Как бы там ни было, а проблема попадания Starlink не в те руки становится все более актуальной. Новое расследование Bloomberg показало, что глобальную спутниковую систему используют в частности в Йемене, Судане и Венесуэле.

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