Эффективность Starlink как инструмента связи делает спутниковый интернет мишенью для растущей торговли на черном рынке по всему миру.

Расследование выявило множество примеров незаконной торговли и активации комплектов Starlink. Способы контрабанды и доступность Starlink на черном рынке свидетельствуют, что неправомерное использование системы связи является глобальной проблемой, вызывающей вопросы о контроле компании над своей продукцией, пишет Bloomberg.

В Йемене, где идет десятилетняя гражданская война, правительственный чиновник признал, что Starlink широко используется. Или возьмем Судан, где война длится уже год и привела к обвинениям в геноциде, преступлениях против человечности и бегству миллионов людей из своих домов. По словам западных дипломатов, в условиях, когда обычный интернет не работает уже несколько месяцев, солдаты военизированных Сил быстрой поддержки используют эту систему для логистики.

Starlink обеспечивает широкополосный доступ в интернет, транслируемый с сети из примерно 5500 спутников, которые SpaceX начала разворачивать в 2019 году. Starlink, насчитывающая уже около 2,6 миллиона клиентов, может стать одним из основных источников дохода для SpaceX, компании, которая начиналась как способ Маска осуществить свою мечту об исследовании Марса, а теперь стала самым важным частным подрядчиком космической программы правительства США.

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Starlink планирует запустить десятки тысяч дополнительных спутников, чтобы обеспечить связью места, слишком удаленные для наземной широкополосной связи или отрезанные от мира в результате стихийных бедствий или конфликтов.

Однако SpaceX сначала необходимо заключить соглашения с правительствами каждой территории. Там, где их нет, люди "продолжают пользоваться Starlink без надлежащего контроля - это совершенно незаконно и, конечно, не должно быть разрешено, но это трудно контролировать", говорит эксперт по геопространству, управлению и рискам в Африке Мануэль Нтумба.

Растущий черный рынок Starlink возник в регионах с нестабильной связью, где высокоскоростной и надежный интернет привлекает как бизнес, так и потребителей.

Во многом именно эффективность системы Starlink как средства связи сделала вопрос ее использования столь деликатным. Вооруженные силы США - один из клиентов. ВВС тестировали терминалы в Арктике и назвали их "надежными и высокопроизводительными". Эти же свойства сделали систему Starlink жизненно важной для украинских военных.

Комплекты Starlink продаются для использования в Венесуэле, где физические и юридические лица находятся под санкциями США уже почти десять лет. На карте зон покрытия на сайте Starlink эта южноамериканская страна не обозначена. Однако реклама в социальных сетях рекламирует пакетные предложения на оборудование Starlink, которое широко доступно и вызывает восхищение своей надежностью и мобильностью в стране изолированных скотоводческих ранчо и золотых приисков.

Использование Starlink в Судане показывает, как терминалы доставляются в страну, находящуюся под международными санкциями.

Интернета в Судане нет с начала февраля. Со слов западных дипломатов и бизнесменов, использующих устройства, военнослужащие Сил быстрого реагирования и местные предприниматели незаконно ввозили устройства Starlink в суданский регион Дарфур с помощью организованной сети, которая регистрировала устройства в Дубае, а затем перевозила их в Уганду на самолете и далее по дороге в Судан через Южный Судан.

Золотодобытчики в отдаленных районах вдоль границ Южного Судана и ЦАР получали услуги Starlink еще до войны от торговцев, работающих в городе Ньяла в Южном Дарфуре. На своем сайте Starlink сообщает, что "дата начала обслуживания в Судане на данный момент неизвестна".

В ЮАР, где родился Маск, правительство пока не одобрило заявку Starlink на работу, но это не мешает процветающей там торговле терминалами. В группах Facebook можно найти поставщиков, которые предлагают купить и активировать комплекты в Мозамбике, где компания имеет лицензию, а затем доставить их через границу южноафриканским клиентам.

Администрация президента Джо Байдена может ужесточить экспортный контроль, применяемый к Starlink, чтобы не допустить попадания терминалов в руки противников Америки, считает бывший сотрудник правительства США. Консультант по безопасности говорит, что реальный способ - это геолокация комплектов, когда они включены, и блокировка тех, которые нарушают экспортный контроль США. Это потребует от компании сотрудничества, сказал собеседник.

Starlink у руках российских оккупантов - детали

Российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink в войне против Украины. Об этом говорится в журналистском расследовании немецкого издания Welt.

Журналисты отмечают, что одним из ключевых преимуществ украинской армии была хорошо налаженная связь, в частности через терминалы спутниковой связи Starlink. Но теперь российская армия также все чаще использует такие же терминалы. Доказательства журналистам предоставили бойцы разведывательно-аналитического центра бригады "Буревій", действующей в составе Нацгвардии в Донецкой области.

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