Несмотря на заверения Илона Маска, россияне только наращивают использование его спутниковой связи.

Российские войска все чаще используют спутниковые системы Starlink в войне против Украины. Об этом говорится в журналистском расследовании немецкого издания Welt.

Журналисты отмечают, что одним из ключевых преимуществ украинской армии была хорошо налаженная связь, в частности через терминалы спутниковой связи Starlink. Но теперь российская армия также все чаще использует такие же терминалы. Доказательства журналистам предоставили бойцы разведывательно-аналитического центра бригады "Буревій", действующей в составе Нацгвардии в Донецкой области.

Спутниковые снимки, записи беспилотников и перехваченные разговоры между российскими солдатами указывают на то, что некоторые российские подразделения систематически использовали американскую спутниковую систему.

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"Без Starlink наша эффективность была бы явно снижена. Поэтому я бы сказал, что они (устройства Starlink, - ред.) также очень эффективны для россиян", - сказал командир украинского подразделения по имени Александр.

Несмотря на то, что информация об использовании россиянами американской системы связи появилась много недель назад, терминалы Starlink на оккупированных Россией территориях до сих пор активны, их добавляется еще больше.

"Мы обнаружили целую серию терминалов Starlink в Серебрянском лесу - подразделения "Ахмат" использовали Starlink. Другие бригады тоже пользуются устройствами. Они получают их в больших количествах. Они не зарегистрированы в России", - сказал руководитель подразделения радиоразведки, который назвался как "Михась".

По словам Михася, его подразделение узнало из перехваченных разговоров российских военных, "что в Кременной даже есть магазин, где продают Starlink". Использование россиянами этой системы связи подтверждают данные фоторазведки, которая зафиксировала терминалы Starlink на позициях россиян.

"Они не могут использовать Starlink в глубине России, но вблизи линии фронта, на дистанции от 30 до 50 километров, это действительно возможно", - сказал он.

Отмечается, что заблокировать работу терминалов можно только по данным геолокации. Но поскольку украинские и российские терминалы Starlink находятся на относительно малом расстоянии друг от друга - попытка заблокировать одни приведет к блокировке и других.

По словам офицера-радиоразведчика по имени Владимир, путинские войска используют спутниковую систему прежде всего для быстрой коррекции огня артиллерии. Кроме того, это усложняет работу украинской радиоразведки. "Мы не можем перехватить их общение через Starlink. Там есть доступ к Интернету. Мы не можем его взломать", - пояснил Владимир.

Starlink в руках россиян: что известно

Как писал УНИАН, хотя единичные случаи использования россиянами терминалов Starlink на фронте фиксировались еще в первый год войны, в последние месяцы это стало системным явлением. Считается, что россияне закупают спутниковые терминалы в обход санкций через Дубай.

Илон Маск отрицал не только возможность прямых продаж своих спутниковых терминалов в Россию, но утверждал, что невозможны даже нелегальные поставки через третьи страны. Несмотря на это в Конгрессе США уже инициировали расследование из-за появления терминалов Starlink в руках россиян.

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