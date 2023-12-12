Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Вашингтон в критический момент, как на фронте, так и на Капитолийском холме.

Американское и украинское военное руководство ищут новую стратегию, которую смогут начать реализовывать в начале следующего года, чтобы обеспечить успешность ВСУ на поле боя.

Как пишет издание The New York Times (NYT), потребность в новом подходе возникла после того, как контрнаступление Украины не достигло цели по освобождению территории.

Издание отметило, что после провалившейся попытки взять Киев за три дня, российские военные начали менять тактику и восстанавливают мощь. По словам американских чиновников, у Москвы теперь больше войск, боеприпасов и ракет. Также оккупанты усилились дронами, многие из которых поставляет Иран.

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На фоне этого США активизируют личные военные консультации, которые они предоставляют Украине, направляя в Киев генерала, который более тесно будет контактировать с украинским военным руководством. Офицеры американских и украинских вооруженных сил надеются проработать детали новой стратегии в январе в ходе серии военных учений, которые пройдут в Германии.

По данным издания американские военные настаивают на консервативной стратегии, направленной на удержание территории, которая есть у Украины, окопание и наращивание запасов и сил в течение года. Украинцы хотят перейти в атаку, либо наземную, либо с помощью дальних ударов.

"Ставки огромны. Американские официальные лица говорят, что без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну", - написало издание.

Возвращаясь к деталям стратегии, издание отметило, что США считают, что предложенный ими вариант улучшит самодостаточность Украины, обеспечит безопасность и позволит отразить любое новое российское наступление.

Цель будет заключаться в том, чтобы создать достаточно реальную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность участия в содержательных переговорах в конце следующего года или в 2025 году.

В то же время украинские чиновники изучают стратегии, основанные на успешных глубоких ударах по Крыму прошлой осенью. Они ищут способы вывести Россию из равновесия посредством нападений на оружейные заводы, склады оружия и поезда для перевозки боеприпасов, а также одержать символические победы. Один бывший высокопоставленный военный чиновник Украины отказался говорить о деталях стратегии, но сказал, что новый план дорабатывается и является "очень смелым".

"Но есть некоторые признаки компромисса. Высокопоставленные американские чиновники заявили, что они открыты для некоторых новых идей Украины", - пишет издание. В материале указывается, что глубокие удары Украины по оккупантам в Крыму впечатлили США и стали ярким фрагментом в контрнаступлении. Американские стратеги полагают, что украинцы смогут закрепить этот успех в 2024 году, даже если большая часть их энергии будет потрачена на восстановление сил.

Издание указало, что в связи с разработкой новой стратегии ненерал Кристофер Дж. Каволи, главный американский командующий в Европе, стал играть более важную роль в координации действий с украинскими властями. Пентагон также решил направить генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто-младшего, который командует поддержкой Украины с базы в Германии, провести длительное время в Киеве.

Журналисты отметили, что ни американские, ни украинские официальные лица не раскрыли подробностей переговоров и нового плана. Но каким бы ни было окончательное соглашение, изменение динамики имеет решающее значение. По мнению аналитиков, чем дольше война будет восприниматься как тупиковая, тем труднее будет обеспечить дополнительное американское финансирование.

"Я не думаю, что было бы преувеличением, чтобы подчеркнуть, насколько важна помощь США", - сказала Андреа Кендалл-Тейлор, научный сотрудник Центра новой американской безопасности. "Если помощь не продолжится, то в дальнейшем эта война примет радикально иной характер".

Украине не нужно возвращать обратно все почти 20% территории, которую она потеряла, чтобы выиграть войну, говорят американские чиновники.

Текущее контрнаступление Украины

Характеризуя контрнаступление, которое началось летом, издание отметило, что проблемы Украины усугублялись резкими разногласиями с американскими генералами по поводу того, как и где использовать новые механизированные силы. Украинские официальные лица, в том числе Зеленский, считали, что Донбасс является самым важным театром военных действий, поскольку российские силы сосредоточили там свои усилия. А Вашингтон считал восток Украины стратегически менее важным, чем оккупированное южное побережье. Американцы хотели, чтобы украинцы сосредоточились на юге, чтобы сломать или поставить под угрозу контроль Москвы над полосой украинской земли между Крымом и российской границей. Украинское командование считало, что эта оборона слишком надежна, чтобы ее можно было прорвать.

В результате Украина держала свои силы разделенными между востоком и югом, отказываясь использовать один основной путь нападения. И вместо решающего прорыва возникла тупиковая ситуация.

Но, не смотря ни на что, в США считают, что кампания 2023 года не была полным провалом. Официальные лица США указывают на успешные и разрушительные атаки Украины на Черноморский флот России и военные командные пункты в Крыму.

По словам некоторых официальных лиц, это была крупная военно-морская победа страны, не имеющей военно-морского флота.

Помощь США Украине

За последние два года США оказали Украине огромную военную и экономическую поддержку на сумму более чем $111 млрд.

Однако, по словам американских чиновников, многие украинские военные чиновники не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование войны со стороны США. По их словам, эти украинские генералы и высокопоставленные гражданские чиновники имеют нереалистичные ожидания относительно поставок США. Они просят миллионы артиллерийских снарядов, например, из западных запасов, которых не существует.

Американские официальные лица заявляют, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом.

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