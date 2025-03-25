Отмечается, что Путин все еще может прибегнуть к использованию ядерного оружия против Украины.

Данные американской разведки противоречат обещаниям президента США Дональда Трампа о скором прекращении войны в Украине. Хотя и Киев, и Москва проявили готовность частичному прекращению огня, "лидеры пока, вероятно, считают, что риски затяжной войны меньше, чем риски неудовлетворительного урегулирования".

Такие выводы озвучила в свежей несекретной оценке ситуации директор Национальной разведки США Тулси Габбард, пишет Bloomberg. Эта оценка была представлена на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Однако сами слушания остались несколько "незамеченными", поскольку их затмил скандал с обсуждением военных планов США в секретном чате, куда по ошибке добавили главного редактора The Atlantic.

Согласно оценке американской разведки, для российского диктатора Владимира Путина "позитивные тенденции на поле боя позволяют проявлять определенное стратегическое терпение, а для Украины уступка территории или нейтралитета России без существенных гарантий безопасности со стороны Запада может вызвать внутреннюю реакцию и отсутствие безопасности в будущем".

Видео дня

В то же время затяжная война тоже несет свои риски. Для РФ это может означать дальнейшее падение экономики и "нежелательную эскалацию" в отношениях с Западом. Для Украины же важным вопросом является неопределенность с поставками западной помощи.

Москва также сохраняет преимущество на поле боя. Война на истощение играет на руку военным преимуществам России и "приведет к постепенной, но неуклонной эрозии позиций Киева на поле боя, независимо от любых попыток США или союзников навязать Москве новые и более значительные расходы".

Помимо этого, в разведке США все так же считают, что Путин может прибегнуть к использованию ядерного оружия:

"Неспособность России добиться быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами внутри России продолжает вызывать опасения, что Путин может применить ядерное оружие".

Мир в Украине: вы могли это пропустить

Британский финансист Билл Браудер, комментируя переговоры США и РФ в Саудовской Аравии, заявил, что достигнутые договоренности не несут ничего хорошего. По его словам, агрессор фактически получил уступки для себя и возможность продолжать террор: Москва сможет и дальше бомбить украинские дома и больницы, тогда как обезопасила свои НПЗ.

Ранее The Moscow Times со ссылкой на источники сообщало, что Кремль сейчас затягивает переговорный процесс, чтобы захватить как можно больше территорий Украины. Отмечалось, что Москва надеется, что что США либо молча позволят России продолжать продвижение на поле боя, либо даже будут оказывать на Украину давление, требуя полного вывода войск из областей которые оккупированы лишь частично. Речь идет в том числе о Херсонской и Запорожской областях.

Вас также могут заинтересовать новости: