Издание назвало все способы, с помощью которых американский президент ослабил позиции Украины в переговорах с Россией.

Президент США Дональд Трамп вообразил себя арбитром и сосредоточился только на том, чтобы заключить мирное соглашение между Украиной и РФ. Но, как пишет Politico, при этом он демонстрирует разный подход к сторонам - давление на более уязвимого союзника Украину, и мягкое увещевание агрессора в Москве.

Украина, как он сказал президенту Владимиру Зеленскому в Овальном кабинете в прошлом месяце, "нет карт". "Это правда, что Украина, которая зависит от военной помощи США и Европы, находится в более слабом положении. Но Трамп сделал ряд вещей, чтобы еще сильнее ослабить руку Зеленского", - отметило издание.

При этом журналисты издания назвали некоторые из разменных Трампом козырей, которые он легко мог использовать для давления на РФ.

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Чем Трамп ослабил Украину

Издание обратило внимание на то, что Трамп не скрывал своего стремления сблизиться с РФ. И после вступления в должность президента он сразу же позвонил российскому диктатору Путину.

В связи с этим журналисты напомнили, что предшественник Трампа Джо Байден прекратил диалог с Путиным после его вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Еще раз Трамп позвонил Путину с целью склонить того к 30-дневному перемирию, но получил отказ.

Журналисты считают, что если бы Трамп продержался дольше и не так скоро позвонил Путину, у него было бы больше рычагов воздействия на Кремль, чтобы настоять на дополнительных уступках, связанных с войной.

Однако, как отметило издание, звонки между Трампом и Путиным были только началом. Высокопоставленные официальные лица США и РФ встретились в Саудовской Аравии в середине февраля и изложили план возобновления двустороннего сотрудничества по нескольким направлениям.

Эти инициативы могли быть отложены на потом, чтобы на первый план вышли переговоры по достижению мира в Украине. То, что этого не произошло, и что ни Украина, ни европейские союзники не были за столом переговоров, показало, что новая администрация США не намерена координировать свои действия с традиционными союзниками.

Издание акцентировало, что Трамп отмахнулся от вопросов о том, от чего России следует отказаться в рамках мирного соглашения, но при этом сам он и его главные помощники открыто заявили, что Украина должна отказаться от части своих земель, которые сейчас находятся под оккупацией РФ. Дошло даже до того, что советник по нацбезопасности Майкл Уолтц назвал это "реалистичным", учитывая ситуацию на поле боя.

А на прошлой неделе Трамп сообщил, что уже были обсуждения о том, какая страна будет контролировать различные регионы Украины, включая Запорожскую атомную электростанцию. На прошлой неделе он даже высказал мысль, что Украина, если она надеется сохранить контроль над объектом, может рассмотреть возможность позволить американским интересам управлять этим объектом после войны.

Решимость Трампа взыскать с Украины цену за предоставленную ранее военную помощь на $120 млн породила соглашение о добыче полезных ископаемых. Издание отметило, что Зеленский даже был не против подписать его в знак своей приверженности мирному процессу и дипломатии Трампа. Однако России ничего подобного не пришлось делать.

Помимо того, что Трамп набросился на Зеленского в Овальном кабинете после того, как тот публично усомнился в серьезности намерений РФ прекратить войну, он показал постоянную готовность давить на лидера Украины. Журналисты отметили, что он прекратил всю военную помощь США и обмен разведданными после скандала в Белом доме, а затем возобновил все это, но уже после того, как Украина согласилась на 30-дневное перемирие.

Кроме того, он повторил призыв Путина к проведению новых выборов в Украине. При этом Трампу прекрасно известно, что страна не может проводить выборы, находясь на военном положении. Он даже позволил себе назвать Зеленского "диктатором".

Помимо этого, Трамп отказался предоставить Украине гарантии безопасности после возможного перемирия. "Самое большее, на что он пошел - это предложение экономического соглашения, дающего США значительную долю в будущих доходах Украины от добычи полезных ископаемых, в качестве фактической гарантии безопасности, предполагая, что присутствие американцев может удержать Путина от новых нападений", - написало издане.

"Трамп не требует от Путина того же уровня немедленного и полного согласия, которого он требует от Зеленского", - сказал Дэниел Фрид старший научный сотрудник Атлантического совета.

По поводу Путина Трамп только пригрозил ему в постах в соцсетях, что он может ужесточить экономические санкции, а потом отступил и заявил, что это Украина является препятствием для мирных переговоров. А после того как российский диктатор отказался согласиться на полное 30-дневное прекращение огня, согласованное США и Украиной, Трамп не критиковал его, а вместо этого похвалил за готовность прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

Также издание указало на то, что после телефонного разговора Трампа с Путиным США вышли из многонациональной группы по расследованию в отношении лиц, ответственных за вторжение РФ в Украину, включая Путина.

Администрация также прекратила финансирование Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая работала над вопросом депортации украинских детей в Россию.

Издание отметило, что у Трампа, на фоне вопросов законодателей, заявили, что пересмотрят эти решения. А на самом деле служба безопасности прекратила даже противодействие российским кибератакам и дезинформации.

Что будет дальше

"Приняв точку зрения Путина на то, что он называет "коренными причинами" войны - что Россия должна была вторгнуться из-за желания Украины вступить в НАТО - администрация Трампа легитимизировала позицию Кремля, что независимость ряда бывших советских республик остается нерешенным вопросом", - констатировало издание.

Как прокомментировал Иво Даалдер, президент Чикагского совета по глобальным вопросам, Трамп и его команда откладывают решение фундаментального тупика, лежащего в основе конфликта - глубоко укоренившейся веры Путина в то, что Украина не должна быть независимой.

"Вы не получите договоренность без согласия Украины. Большая слабость Трампа в том, что он думает, что он и Путин могут диктовать условия договоренности. Если он не собирается предоставлять Украине оружие или гарантии безопасности, он отказывается от своего влияния на Зеленского, который вполне может отвергнуть однобокое мирное соглашение и решить продолжить борьбу при поддержке Европы", - отметил Даалдер.

Трамп и его заявления об Украине

21 марта Трамп заговорил о "разделении земель" между Украиной и Россией."Мы очень скоро достигнем полного прекращения огня в российско-украинской войне. У нас будет договор... Договор с точки зрения разделения земель", - заявил тогда Трамп.

Перед этим США предложили ввести 30-дневное перемирие на фронте. Украина сразу согласилась, однако Россия выдвинула ряд своих условий.

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