Других подробностей переговоров словацкий министр не привел.

В правительстве Словакии подтвердили данные о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок Zuzana 2.

Об этом сказал министр обороны Словакии Ярослав Над после публикаций в СМИ на эту тему, сообщает Reuters.

"Я могу подтвердить, что мы ведем переговоры", – сказал министр обороны во время теледебатов. Других деталей он не раскрыл.

СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что обсуждается приобретение 16 гаубиц.

Что такое Zuzana 2

"Зузана" – модернизированный вариант САУ DANA M2. Гаубица может поражать цели на расстоянии более 39 км и способна производить 5 выстрелов в минуту. Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля стало известно, что Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив на замену американскую Patriot.

В тот же день появилась информация о том, что Украина может приобрести в Словакии самоходные артиллерийские установки Zuzana. Переговоры о закупке этой техники почти завершены, сообщило тогда издание Dennikn.sk.

Вас также могут заинтересовать новости: