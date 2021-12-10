При Минобороны планируют создать аналогичные системы закупок.

Украина закупила 10 единиц антидронового вооружения, которые помогут в борьбе с российскими БПЛА.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время эфира "Право на власть".

Читайте такжеФранция спустила на воду первый катер для охраны границ Украины (видео)Так, Резников рассказал о NSPA-системе закупок НАТО. Министр назвал ее "натовским" вариантом Amazon.

"В НАТО есть система NSPA. Это система закупок, "натовский" вариант Amazon. И мы сегодня прошли несколько тестов, заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные нужные нам вещи через NSPA в НАТО", - отметил Резников.

Министр сообщил, что уже в течение этого месяца Украина получит первые 10 антидронових ружей производства Литвы, которые помогут в борьбе с российскими беспилотниками.

Резников отметил, что намерен также создать при Минобороны две аналогичные системы: одна будет заниматься тыловыми вещами и закупками, вторая - вооружением.

Напомним, США на этой неделе отправят в Украину последнюю партию запланированной военной помощи.

В рамках этого пакета помощи, о предоставлении которого впервые стало известно в августе, Украине уже было передано другое вооружение, включая ракетную систему "Джевелин".

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Автор: Екатерина Малюга