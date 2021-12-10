Украина закупила 10 единиц антидронового вооружения, которые помогут в борьбе с российскими БПЛА.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время эфира "Право на власть".
Читайте такжеФранция спустила на воду первый катер для охраны границ Украины (видео)Так, Резников рассказал о NSPA-системе закупок НАТО. Министр назвал ее "натовским" вариантом Amazon.
"В НАТО есть система NSPA. Это система закупок, "натовский" вариант Amazon. И мы сегодня прошли несколько тестов, заплатили деньги, прошли все проверки для того, чтобы приобрести определенные нужные нам вещи через NSPA в НАТО", - отметил Резников.
Министр сообщил, что уже в течение этого месяца Украина получит первые 10 антидронових ружей производства Литвы, которые помогут в борьбе с российскими беспилотниками.
Резников отметил, что намерен также создать при Минобороны две аналогичные системы: одна будет заниматься тыловыми вещами и закупками, вторая - вооружением.
Напомним, США на этой неделе отправят в Украину последнюю партию запланированной военной помощи.
В рамках этого пакета помощи, о предоставлении которого впервые стало известно в августе, Украине уже было передано другое вооружение, включая ракетную систему "Джевелин".