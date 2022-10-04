Власти Украины не раз указывали, что в обмен на поставку таких ракет готовы отказаться от их применения по целям на территории РФ.

Власти Украины предложили США согласовывать с ними цели ударов в случае получения от американской стороны ракет большей дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в правительстве США.

Речь прежде всего идет о ракетах ATACMS, которые могут быть запущены из уже имеющихся у Украины ракетных комплексов HIMARS. В отличие от обычных ракет для этих систем, дальность полета которых составляет около 70 км, управляемые ракеты ATACMS могут преодолевать расстояние до 300 км.

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Власти Украины не раз указывали, что в обмен на поставку таких ракет готовы отказаться от их применения по целям на территории России – не уточняя, включены ли в их число цели в оккупированных регионах, включая Крым. Теперь же, по данным CNN, Киев настаивает на необходимости уничтожения складов боеприпасов в том числе и на полуострове.

Чтобы развеять опасения США в том, что удары, возможно, будут нанесены по целям в России, украинские военные готовы согласовывать каждую цель для ударов ракетами большей дальности с американской стороной.

Официальный представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби в разговоре с CNN отметил, что не готов комментировать гипотетические ситуации и спекулировать по поводу возможных ответов на них.

Отвечая на вопрос, поддержит ли Белый дом украинские военные акции на территории оккупированных Россией территорий, Кирби отметил, что возможные атаки на эти территории будут расцениваться как атаки на Россию.

Что такое ATACMS

MGM-140 ATACMS - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе.

Ракеты предназначены для поражения точечных целей противника. Это могут быть командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

ATACMS для Украины: детали

Информация о возможной передаче Украине ракет ATACMS появилась через некоторое время после официальной передачи Киеву РСЗО HIMARS.

Ранее Белый дом и Пентагон отрицали передачу ATACMS, однако и не исключали возможность, что в будущем они будут поставлены.

Вместе с тем американские чиновники постоянно акцентируют на эффективном использовании ВСУ переданных установок. Сейчас все системы работают на поле боя. 28 сентября США заявили о финансировании производства для ВСУ еще 18 таких РСЗО. В результате общее количество американских систем достигнет более 30 единиц.

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